مصر | "3 كيلو استروكس".. سقوط 5 من "تجار الكيف" في قبضة أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 كيلو استروكس".. سقوط 5 من "تجار الكيف" في قبضة أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان اللواء نبيل سليم مدير المباحث القاهرة، تلقى اخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالي). وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال الواقعه.

سقط في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، 5 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 3،600 كيلو جرام لمخدري الاستروكس والحشيش، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.