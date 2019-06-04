مصر | بـ"حيلة شيطانية".. حبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حيلة شيطانية".. حبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام توك توك.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك"، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم.وبحوزتهم، فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، 2 هاتف محمول من متحصلات السرقه.

بمواجهتهم أمام النيابة أقر الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام "التوك توك" لتسهيل عمليه الخطف وبحوزتهم الهاتفان المضبوطان من متحصلات السرقة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه.