مصر | "لودر" و"11 متهما".. إحباط سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لودر" و"11 متهما".. إحباط سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، محاولة سرقة كابلات نحاسية خاصة بالهواتف الأرضية وضبط 11 شخصا بالتجمع الخامس.

وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس؛ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بالحي الأول بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (11 شخص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وكذا لودر "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وعثر بحوزتهم (منشار حدادي- سلسلة حديد "جنزير" - 2 مفك حجاري "أزمة")، وذلك حال توقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات، وشروعهم في سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب "القطع"، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

