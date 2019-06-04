شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ وغرف عمليات في المحافظات خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ في المحافظات، الثلاثاء، مع تشكيل غرف عمليات للتنسيق بين المديريات في المدن، كما رفعت هيئة الموانئ استعداداتها لاستقبال الركاب الراغبين في قضاء الأعياد مع ذويهم.

في البحر الأحمر، رفعت هيئة الموانئ درجة الاستعداد بموانيها في محافظات «السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء»، لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة عيد الفطر مع ذويهم.

وشدد اللواء مهندس أيمن صالح، رئيس الهيئة، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية والتأكيد على ضرورة انتظام العمل مع تزويد الصالات بالعمالة لخدمة الركاب والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ.

إضافة إلى دفع الحجر الصحي بسيارات إسعاف مُجهزة بموانئ الهيئة لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الإسعافات الأولية والكشف عن الركاب القادمين لمنع دخول عدوى للبلاد، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية.

وفي شمال سيناء، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات للأزمات والكوارث بالديوان العام، وأعضاء من مديريات الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية وشركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومرفق إسعاف شمال سيناء ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات.

ولفت الغندور إلى قيام غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية لمتابعة الموقف لحظة.

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وفى الإسكندرية ، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، إن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية رفعت درجة استعدادها لاستقبال أي حوادث أو حالات مرضية طارئة خلال أيام العيد.

وأشار «عثمان» إلى أنه سيتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية، التي تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أي مستشفى يتعرض لضغط غير معتادة ويحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.

كما أكد «عثمان» على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية.

وأوضح أنه تم التشديد على مراقبي الأغذية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وبيع الماكولات والمشروبات وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أى أغذية او مشروبات غير صالحة للاستهلالك استغلالا لارتفاع الطلب والزحام أيام العيد.

وفي الشرقية، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع حالة الطوارئ بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة مع تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة.

وأشار« المحافظ» إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة ومديرية خدمية لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أي أحداث أو أزمات طارئة للتغلب عليها والتعامل معها.

وقال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه تم تخصيص ٣٦٠ ساحة لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك، التي تم الاستعداد لها ماديًا ومعنويًا، بالإضافة إلى تكليف إمامين، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.