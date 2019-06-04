شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 20 % من سلع يونيو قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التموين عن صرف 20% من سلع شهر يونيو التموينية المدعمة للمواطنين بقيمة 3.5 مليار جنيه قبل عيد الفطر، وذلك من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية»، حيث يتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجاري، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بقيمة 50 جنيها للفرد المستحق للدعم التمويني.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء كمية 40 ألف طن (+/-) 10% رغبة المشتري أرز أبيض مستورد معبأ طبيعي تام الضرب (قصير/ متوسط) الحبة، ومن المقرر أن يصل الأرز في الفترة ما بين الـ25 من يوليو المقبل وحتى الـ20 من أغسطس الذي يليه، وأنه تم قبول جميع العينات التي تقدمت من المناشئ الهند والصين وفيتنام لإجراء اختبار الطهي، فيما تم التثبيت على أقلها سعرًا وهو الأرز الصيني.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن «الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تلقت أربعة عروض لتوريد أرز هندي وصيني وفيتنامي في المناقصة رقم 4 للأرز المستورد التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية في السادس من مايو الحالي أنها تسعى لشراء أرز أبيض بنسبة كسر تتراوح بين 10 و12 % ووصول الشحنات في الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس».

وأضاف المصدر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الشركات المتقدمة قامت بعرض 4 عينات التي يتم فحصها من خلال معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار طهي، وذلك لتوفير احتياجات وزارة التموين من الأرز بعد توقف مضارب القطاع الخاص عن توريد الأرز المحلي.

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وتوقع المصدر تراجع واردات الأرز خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الموسم المحلي الذي تبدأ بشائره في شهر أغسطس المقبل، مقدرا احتياجات السوق المحلية من الأرز بـ 300 ألف طن شهريًا، حيث سجلت أسعار الأرز الشعير استقرارا في أسعارها للأسبوع الثاني على التوالي عند 6100 جنيه للطن رفيع الحبة و6800 جنيه للطن عريض الحبة متأثرة بهدوء الطلب ووفرة المعروض.

وقال المصدر إن «الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا».

وأوضح المصدر أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

وأضاف: «وجه الدكتور على المصيلحي بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن، بجانب العديد من السلع الأخرى».

وأوضح أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.