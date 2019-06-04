شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد «الإسعاف» للوقوف على جاهزية الفرق الطبية لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، هيئة الإسعاف للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف الطبية، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل استعداداً لعيد الفطر.

بدأت الوزيرة جولتها بتفقد غرفة العمليات المركزية، التي تضم أقاليم (الجيزة والقليوبية والقاهرة). وهنأت العاملين بالعيد مُوجهةً الشكر لهم على تفانيهم في العمل، مؤكدةً أنها فخورة بأدائهم في خدمة المواطنين.

وحرصت وزيرة الصحة على الإطلاع على خطوات سير البلاغ منذ تلقيه وحتى وصول سيارة الإسعاف للمواطن طالب الخدمة، حيث وجهت بالاستعانة بالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير «النظام» بهدف تقليل زمن الاستجابة.

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كما وجهت باستغلال الخبرات المكتسبة من «مبادرة ١٠٠ مليون صحة» من حيث الميكنة، التي استطاعت ربط جميع أنحاء الجمهورية في نظام تكنولوجي واحد مميكن متطور، مشددةً على ضرورة إستخدام أفضل التقنيات الحديثة، حتى يعمل النظام على تحويل البلاغ بشكل تلقائي لأقرب سيارة إسعاف.

وتفقدت الوزيرة، أحد لنشات الإسعاف النهري، وراجعت مخزون وأصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة، موجهةً بعمل جدول يومي لكتابة أعداد الأدوية المستخدمة والمستلزمات الموجودة لتعويض أي نقص أولاً بأول بالتزامن مع تغيير «شيفتات» العمل.

كما وجهت وزيرة الصحة، الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، بتوفير التدريب اللازم لعدد من المسعفين على مكافحة العدوى على أن يقوموا بتدريب زملائهم فيما بعد، لنقل الخبرات في هذا المجال.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل، التي تتضمن زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 2227 سيارة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.