شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحل نزاع مصرييين اختلفا على أمور مالية في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالى، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران قام على الفور بمجرد تكليفه بالتدخل لحل النزاع المالى بين المواطن «أ. ل. م» من محافظة الدقهلية، صاحب إحدى شركات المواد الغذائية، وله مستحقات مالية لدى «ع.أ»، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومقيم بإيطاليا، وتواصل مع الأخير بغرض إنهاء المشكلة بصورة ودية.

والذي أبدي تعاونا كبيرًا مع مكتب التمثيل العمالي وتمت التسوية المالية بين الشركتين بمبلغ 135 ألف جنيه مصري.

ووجه صاحب الشركة مقدم الالتماس بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع، القنصل العام بميلانو، على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا وإنهاء المشكلة بسرعة.