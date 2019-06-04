شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مفاوضات «مونوريل العاصمة الإدارية» عقب إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اللجنة العليا لوزارتي النقل والإسكان المفاوضات المباشرة مع تحالف «بومبارديه ترانسبورتبشن الكندي- المقاولون العرب- أورسكوم» لتنفيذ مشروع المونوريل، عقب إجازة عيد الفطر، حيث يصل وفد الشركة للقاهرة الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر رسمية بشركة بومبارديه الكندية لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، عن أن الشركة تلقت يوم ٢٠ مايو خطاب الترسية من اللجنة العليا، عقب موافقة مجلس الوزراء على العرض الكندي المصري، وذلك عقب استعرض نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط والمعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.

وأضافت المصادر أن التفاوض سيركز على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذلك التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورش.

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ونفت شركة بومباردية ما تردد عن قيام البنك الدولي بوضع الشركة في القائمة السوداء من الناحية التمويلية لوجود شبهات في تمويل مشروعات بدول أوروبا، وقالت إن محكمة السويد اللي كان تم فيها الادعاء على أحد موظفي الشركة حكمت بالبراءة.

وفي سياق متصل، احتفلت السفارة البريطانية بالقاهرة بفوز «تحالف بومباردية -المقاولون العرب- أوراسكوم» بالصفقة، وذلك عقب اختيار التحالف لمصنع مدينة «ديربي» بالمملكة لتصنيع العربات والقاطرات في لندن.

الجدير بالذكر أن قيمة المشروع المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة بومباردييه ترانسبورتيشن 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على 15 + 15 عامًا للتشغيل والصيانة بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار يورو.

ويعتبر نظام المونوريل هو خط طوله 54 كيلو مترا يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كيلو مترا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.