شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: متابعة إجازة عيد الفطر بمنشآت القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة القوى العاملة إن الوزير محمد سعفان يتابع مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات تنفيذ إجازة عيد الفطر (يومان أول وثاني أيام العيد)، يومي الأربعاء والخميس، بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوي العاملة قد أصدرت منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأشار إلي أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام.