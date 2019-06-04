شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد.. وآخر موعد 15 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة.
ويشترط في المرشح أن يكون مُتخصصًا في مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة.
ودعت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الراغبين في الترشح للوظيفة المشار إليها موافاتها بالآتي: السيرة الذاتية للمرشح، وخطاب الجهة المرشحة، وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو الجاري، في مقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر.
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