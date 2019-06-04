شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 3206 مرضى بمؤسسة الكبد المصري مجانًا خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مؤسسة الكبد المصري بالدقهلية، برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين على 3206 مرضى. بجانب إجراء 307 مناظير، و309 حلات فيبروسكان و306 أشعات مقطعية و560 أشعة موجات و47 أشعة X RAY و57 عملية حقن شرياني لأورام الكبد وإجراء 1580 تحليلا طبيًا، وصرف علاج فيرس بي لـ435 مريضًا خلال شهر رمضان مجانا. كما تم تقديم علاج فيرس سي لـ 378 مريضًا وتقديم علاج متنوع لـ 1110 آخرين وإجراء 48 عملية جراحية متنوعة و30 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و11عملية تدبيس معدة و2 حالة فتق في الحجاب الحاجز و2 فتق سري و1 عملية إزالة دعامة وحالة استئصال ورم الكبد، و23 حالة منظار قنوات مرارية و7 حالات منظار موجات فوق صوتية.

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