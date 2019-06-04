شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور القرش الحوتي «بهلول» في مياه مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من الغطاسين بمياه مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، ظهور الحوت القرشي «بهلول»، حيث قام عدد من الغطاسين والبحارة بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه، وأعربوا عن سعادتهم برؤية الحوث القرشي خلال رحلة الغطس.

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وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ظهور القرش الحوت في البحر الأحمر يدل على غناء بيئة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن القرش الحوت صديق الإنسان المسالم، ويأتي للبحر الأحمر من المحيط الهندي، مرورًا بمضيق باب المندب، ثم دخولًا للبحر الأحمر.

وأوضح «الطيب» أنه يصل في بعض الأحيان لخليج السويس، ثم العودة مجددًا، مناشدًا الصيادين عدم إيذائه أو مطاردته، لتشجيعه على البقاء في البحر الأحمر.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالما ولا يؤذي أحدا، والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول»، يتراوح طوله ما بين 5 و6 أمتار، ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها، ويعتبر من النوع المسالم للإنسان، ولا توجد بفم القرش الحوتي أى أسنان يفترس بها، كما يعتبر أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر، ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها فإنها تتغذى أساساً، وإن لم يكن حصراً، على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.

القرش بهلول يظهر في البحر الاحمر بمرسي علم البحر الاحمر

القرش بهلول يظهر في البحر الاحمر بمرسي علم البحر الاحمر