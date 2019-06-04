شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت «الإفتاء» عن الحسابات الفلكية التي تحدد بداية الشهور؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت دار الإفتاء المصرية على الخلاف الحادث نتيجة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، غداً الأربعاء، وليس اليوم الثلاثاء كما أعلن مركز البحوث الفلكية.

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وعبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، قالت الدار: «الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية».

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد أعلن أن غدًا الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان، الاثنين، إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية.