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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يزور المرضى ويهنئهم بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، ترافقه القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وعدد من نواب البرلمان، مستشفى الخارجة العام لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى ومدى انضباط سير العمل بأقسام المستشفي والتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللازمة.
وقدم المحافظ هدايا عينية ونقدية للمرضى وتمنى لهم الشفاء العاجل وقضاء العيد بين أهلهم وذويهم، ووجه بضرورة حصر الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة للمرضى، خاصة الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي.
يذكر أن المحافظ أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد نوبتجيات عمل مستمرة خلال العيد بالمرافق الهامة، وخاصة المستشفيات، وذلك لضمان التواجد المستمر للأطباء والتمريض لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والعاجلة لها.
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