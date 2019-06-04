شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لانتخابات «البحرية الدولية».. ومصادر: ترشيح «مميش» لـ«شخصية العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مصر درجة الاستعداد القصوى لانتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO في العاصمة الإنجليزية لندن نهاية شهر نوفمبر المقبل، والتي تشغل مصر عضوية التصنيف «c» وفقا لانتخابات 2017 والتي نجحت مصر في الفوز بعضويتها باكتساح حيث حصلت على 133 صوتا من إجمالي 160 دولة لهم حق التصويت، لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التي احتلت فيها مصر المركز السابع.

وطلب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتنسيق الكامل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس -رئيس المنطقة الاقتصادية ووزارة الخارجية وغرف الملاحة البحرية والمجتمع المدني وذلك لتجهيز ملف مصر لخوض الانتخابات التي تجرى كل عامين، خاصة وأن هناك عدد من الدول الإقليمية تستعد لمنافسة مصر على مقعد الفئة «c» وهو المقعد الذي تشغله منذ تأسيس المقعد في الستينات والذي فقدته مرة واحده في ٢٠١٣ .

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وكشفت خطة عمل وزارة النقل عن أنها تعتمد في تحركاتها في الانتخابات المقبلة التي تسعي للحفاظ على منصبها في موقع مصر المتميز بحريا ووجود قناة السويس أكبر ممر ملاحي في العالم والذي يمر منه ٨℅من سفن العالم، والخدمات البحرية التي تقدمها مصر وخاصة انشاء قناة السويس الجديدة وأيضا تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في موانئ البحرين الاحمر والمتوسط والخدمات التعليمية المتمثلة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت مصادر في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مصر تستعد جيدا لأي محاولات قد تسعي اليها بعض الدول للتصويت ضدها، وأشارت إلى أن مصر حصلت في انتخابات ٢٠١٥علي ١١٧صوت لتكون افضل سابع دولة في العالم في الحصول على أصوات، واستمرت في تحسن ترتيبها لتحصل على ١٣٣صوتا في انتخابات ٢٠١٩، لتحتل الترتيب السادس.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مصر رشحت الفريق مهاب مميش ليكون شخصية العالم البحرية وذلك في احتفالية المنظمة البحرية في لندن.