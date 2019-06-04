شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير القوى العاملة يصلي العيد بمسجد «آل سعفان» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤدي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد «آل سعفان» بالحسينية بمحافظة الشرقية مسقط رأسه. ويحرص الوزير في كل زيارة لبلدته على زيارة قبر والده، وقضاء العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

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