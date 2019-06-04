شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة القاهرة تمويل عدد من المشروعات البحثية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة، في إطار الخطة البحثية للجامعة، وسوف يتم اختيار هذه البحوث من جانب لجان المحكمين في القطاعات الأكاديمية المختلفة على أساس أهميتها المجتمعية وارتباطها بخطة الجامعة البحثية التي تركز على تمويل بحوث تطبيقية ذات صلة مباشرة بالقضايا المجتمعية وخطة الدولة في التنمية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تخصيص مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه لتمويل عدد من المشروعات البحثية في المجالات الابتكارية، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأورام، والطاقة البديلة، وتوفير الاحتياجات الغذائية، والأبحاث البينية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، إلى جانب مشروعات بحوث اجتماعية وانسانية ذات بعد قومي وتتعلق العشوائيات.

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وأشار «الخشت» إلى أن ذلك يأتي في اطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن لدى الجامعة خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، موضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية بالجامعة لربطها بالاقتصاد القومي مع زيادة تمويلها بنسبة 100% لمواجهة زيادة النفقات في البحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ان المشروعات الجارية التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع الجهات الخارجية بلغت 38 مشروعٱ، منها 8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و12 مشروعٱ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 18 مشروعٱ بحثيٱ يتم بالتعاون مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية بكليات ومعاهد الجامعة من الموارد الذاتية، وجاري تنفيذها من خلال الفرق البحثية، وهي مشروعات ترتبط بتوجهات الجامعة في مجالات البحث العلمي وربطه بخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد، وتدور في مجالات المياه والطاقة المتجددة والطب والزراعة.