شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشرف على فتح شوارع جانبية بالزقازيق بعد التعدي عليها وغلقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبرفقته اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، الثلاثاء، أعمال استكمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية بمدينة الزقازيق، تمهيداً لإعادة رصفها ورفع كفاءتها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، بعد أن قام مالك الشركة بالتعدي عليها وغلقها وحرمان المواطنين وأصحاب السيارات من المرور الآمن بها.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الشوارع تمثل محاور مرورية جديدة داخل المدينة وتساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الاختناقات وتقليل الوقت والجهد وتساعد على انتظام حركة المرور.

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وأمر المحافظ بإعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية وتهذيب وقص الأشجار المائلة لاستعادة الحركة المرورية بها وتوفير عبور آمن للمواطنين، وقال المحافظ لن أسمح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد شارعاً ورصيفاً يمشي عليه.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لقرار محافظ الشرقية بإعادة فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على من تسول له نفسه التعدي على الطرق العامة أو غلقها.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية داخل شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى نظافة الشوارع والتأكد من رفع القمامة أولاً بأول، ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بتغطية البالوعات المكشوفة ومتابعة أعمال البناء المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.