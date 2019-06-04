شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

Advertisements

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يلي نصها:

«الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار».

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيية بدوام الرخاء والأمان والاستقرار.