شكرا لقرائتكم خبر عن افتكروهم فى رمضان.. الشهيد عمر منازع قصة بطل واجه الإرهاب على أرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن شابا عاديا ولكنه كان بطلاً منذ نعومة أظافره محبوبا لدى الجميع، احبه جميع من عرفه، حتى فاضت روحه الطاهرة لربها أثناء أداء واجبه المقدس على أرض الفيروز.

الشهيد أمين الشرطة عمر منازع الذى كان يعمل بقطاع الحماية المدنية فى مديرية أمن سوهاج، ومنها تم انتدابه لشمال سيناء، لينضم لكتيبة الأبطال الذين يواجهون الاٍرهاب ويحمون الأرض ويصونوا العرض.

كان الشهيد قبل استشهاده يرثى زملائه الذين سبقوه لجنة الفردوس، مؤكدا أن دمائهم لن تذهب هدرا، ولم يدرى أنه سيلحق بهم وينضم لقوائم الشرف.

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استشهد البطل على أرض الفيروز بعدما واجه الإرهاب برجولة وشجاعة وقدم حياته فداء للوطن، لتصعد روحه لربها ويكون مع الصديقين والشهداء فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وفى مراسم جنازته، خرج الأهالى بقريته شطورة فى شمال سوهاج لتوديعه فى جنازة مهيبه تليق باسم البطل الذى ترك أسرته وغادر الدنيا فى هدوء، كما عاش حياته كلها هادئا، محبوبا لدى الجيمع خدوما، وصاحب وجه بشوش لكل من يقابله.