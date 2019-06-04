شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى مطار دالاس بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار (دالاس) بالعاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء، رحلة مصر للطيران رقم 981 التي تعد أول رحلة مباشرة بين القاهرة وواشنطن وكان على متنها 163 راكبا من المصريين ومن جنسيات أخرى مختلفة.



وقال سفير مصر لدى الولايات المتحدة السفير ياسر رضا -الذي كان في استقبال الرحلة- إنه كان حريصا على الحضور إلى مطار دالاس بواشنطن لاستقبال هذه الرحلة لشركتنا الوطنية للطيران والركاب القادمين على متنها.



وأشار السفير -فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه تحدث إلى بعض الركاب القادمين على متن الرحلة، من المصريين وغيرهم أبدوا سعادتهم بدخول هذه الخدمة الجديدة المباشرة خصوصا لمن يقيمون بواشنطن أو من يزورون أقاربهم بها حيث توفر عليهم الكثير من الجهد والوقت والإجراءات والتكاليف أيضا كما أن الشركة تقدم عروضا جيدة للسفر تجتذب المسافرين.

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وأعرب السفير المصري عن ثقته في أن هذه الرحلة ستمثل نقلة جديدة ونوعية في عمل الشركة وفي تعزيز رحلات السفر بين مصر والولايات المتحدة حيث تضاف إلى الرحلة المباشرة بين القاهرة ونيويورك.



واستغرقت الرحلة نحو 12 ساعة، حيث أقلعت من القاهرة فى نحو الحادية عشرة من مساء أمس /الاثنين/ ووصلت في حوالي الخامسة و10 دقائق بتوقيت واشنطن من صباح اليوم الثلاثاء (الـ11:10 بتوقيت القاهرة).

ومن المقرر أن تكون هناك رحلة عودة من واشنطن إلى القاهرة في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت العاصمة الأمريكية.