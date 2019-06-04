شكرا لقرائتكم خبر عن طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، هذا ملخص توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس غد الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، الذى يتنوع بشكل ملفت من منطقة لأخرى.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تشهد اختلافا من منطقة لأخرى، سواء فى الدلتا أو السواحل الشمالية أو صعيد مصر، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 34 درجة. ونستعرض معكم تفاصيل توقعات حالة الطقس فى أول أيام عيد الفطر المبارك فى 11 معلومة:

1- يتوقع خبراء الأرصاد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية.

2- الطقس سيكون مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

3- من المتوقع أن يكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفا ليلاً.

4- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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5- قد تسقط أمطار على غربى البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

6- تنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء.

7- تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

8- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة 34 للعظمى و24 للصغرى، و31 للإسكندرية و23 للصغرى.

10- درجات الحرارة المتوقعة فى مطروح 27 للعظمى و22 للصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و27 للصغرى.

11- درجات الحرارة فى قنا 44 للعظمى و28 للصغرى، وأسوان 46 للعظمى و30 للصغرى.