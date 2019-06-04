شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء طرق وكبارى وتطوير محاور أكتوبر الرئيسية بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ التنسيق مع القطاع الخاص وبعض الشركات، لتطوير المحاور الرئيسية فى المدينة، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكبارى، فى إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستهدفة.

وأضاف أن الجزء الأول من تلك المشروعات يتضمن أعمال تطوير الطريق الدائرى الأوسط، الذى تنفذه شركة "سامكو"، وهو عبارة عن طريق داعم بطول 11 كيلو مترا وعرض 14.75 مترا على طريق الفيوم، يخدم القادمين من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، وهو عبارة عن 3 حارات بعرض 3.75 مترا لكل حارة.

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وأوضح رئيس الجهاز أن الجزء الثانى يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، بإنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين بطول 14 كيلو مترا وعرض 82 مترا، ويتكون كل اتجاه من رئيسى وحارة للشاحنات الثقيلة، إضافة إلى 4 كبارى، هى: كوبرى 14 بالطريق الدائرى الأوسطى، و3 كبارى أخرى بأرقام 10 و11 و16 على طريق الفيوم، وتُمثل تلك الوصلة جزءا من الطريق الدائرى الأوسطى، بهدف تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما تُستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المرورى للنقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك أعمالا صناعية جارٍ تنفيذها على طريق وصلة دهشور الجنوبية، بهدف إلغاء كل الدورانات السطحية واستبدالها بكبارى، للحد من حوادث السيارات على الطريق، إذ يهدف الكوبرى 10 لعمل دوران خلفى حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، واكلوبرى 11 لعمل دوران خلفى حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، والكوبرى 14 لتعدية مزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى حر وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، والكوبرى 16 لتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الاجتماعى.

جدير بالذكر، أنه سبق أن طرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددا من أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية، وذلك ضمن الخطة التنموية للمدينة.