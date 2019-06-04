شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس العيد مائل للحرارة على الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لطقس العيد.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكالة إيطالية عن مشروع مصر لإنتاج المطاط الصناعى: الأول من نوعه فى أفريقيا

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية مشروع إنتاج المطاط الصناعى فى مصر، واختيار شركة سايبم الإيطالية لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن تخصيص المشروع لإنتاج "البولى بيوتادايين" بمجمع ايثدكو للبتروكيماويات بالاسكندرية، وقالت إن هذا المشروع الاول من نوعه فى افريقيا بتكلفة استثمارية أكثر من 150 مليون دولار.

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بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

ما زال الجدل قائما حتى الآن، رغم أننا نصوم اليوم الثلاثين من شهر رمضان، إلا أن كثيرين من الناس ما زالوا يناقشون الأمر ويبدون اعتراضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يعلمون كيفية رؤية الهلال.

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكك الحديدية قائمة التأخيرات المتوقعة على خطوطها، اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال التجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات الجارية فى أنحاء البلاد وعلى طول الشبكة.

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الأربعاء، الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا.

تأخر 3 رحلات عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر وإلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، والأحداث الدائرة فى السودان.