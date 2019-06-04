شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال الرئيس السيسى - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية - "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج Advertisements

بكل سعادة وسرور، ابعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".

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