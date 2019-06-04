"رادارات الجيزة" تلتقط 85 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و378 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1500 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ995 مخالفة.

كما تم ضبط 26 موقفا عشوائيا، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 45 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

