"صفقة العيد".. إحباط ترويج 60 طربة حشيش في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن في القبض على عنصرين خطرين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش كانا في طريقهما لترويجها على عملائهما خلال أيام عبد الفطر المبارك.

تحريات ومعلومات مكافحة المخدرات أشارت إلى أن عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في إحدى القضايا، يتاجران في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 60 طربة حشيش وزنت 6 كيلو جرامات، ومبلغ 5040 جنيها، سلاح أبيض "مطواة" و3 هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.