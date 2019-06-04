"أمن القاهرة" يسقط عصابة "الضباط المزيفين" في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين.

كانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (3عناصر إجرامية - سبق اتهامهم في 3 قضايا ومحكوم على أحدهما في قضيتين "سرقة - تبديد")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقتان من ذات العيار - طبنجة صوت بداخلها 4 طلقات- جهاز لاسلكى- هاتف أرضى لاسلكى - كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام- قيد بلاستيك).

اعترف المتهمون بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - سيارتين - عدد من الأجهزة الكهربائية)، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها في شراء السيارتين، وباقي المضبوطات.

وتعرف المجني عليهم على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.