ضبط عنصر إجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد العناصر الإجرامية بالشرقية عقب تبادل إطلاق النار مع القوات، ما أسفر عن إصابته.

بينت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات") بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمنطقة سكنه، وحال مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابته بطلق ناري، وضبط بحوزته (بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات لذات العيار - 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والسلاح للدفاع، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات لمحاولة الهروب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.