ضبط 25 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 26 متهمًا بينهم 25 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1635 جرام حشيش، 292 قرصا مخدرا، 20 جرام فودو و56 جرام هيروين و790 جراما من مخدر الإستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و6 طلقات عيار 12مم.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.