"أمن القاهرة" يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف بأسلوب "الخطف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف والمغافلة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "توك توك".

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عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك"-بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").

أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفين المضبوطيّن من متحصلات السرقة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وفي ذات السياق، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، سبق إتهامه فى 3 قضايا، وبحوزته (هاتفي محمول - مجهولان المصدر)، بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة.