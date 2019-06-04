تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل مسن في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل مسن بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.
وعثر أهالي مدينة السلام على جثة المجني عليه 53 سنة، مصابًا بعدة طعنات ويرتدي "ملابس نسائية" ولا يوجد معه أوراق تثبت شخصيته.
ودلت التحريات أن المجني عليه "شاذ جنسيًا" ويعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، ورآه بعض الشهود بصحبة عاطل قبيل مقتله بساعات.
وألقت مباحث قسم السلام، القبض على العاطل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته.
وقال المتهم أمام رجال المباحث إنه يمارس الشذوذ مع الضحية مقابل بعض الأموال، لكن المجني عليه رفض إعطائه المقابل في المرة الأخيرة، مطالبًا إياه بالتوقف، فطعنه عدة مرات وفرّ هاربًا.
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