القوى العاملة تعدل إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، إجازة عيد الفطر المبارك لتصبح غدا الأربعاء والخميس بالشركات والمصانع والمنشآت.

وبحسب بيان، تتابع الوزارة، مع مديرياتها ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك يومان أول وثاني أيام العيد، غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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