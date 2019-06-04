وفد برلماني يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلنطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استعرض النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، النجاحات التى حققتها مصر فى المواجهات الحاسمة للإرهاب الذى أراد بالبلاد الأضرار

جاء ذلك خلال لقاء النائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفاكي "Katarina Csefalvayova"، على هامش المشاركة في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي ببراتيسلافا والتي نظمها المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا، بحضور السفير المصري بسلوفاكيا السفير باسم خليل.

كما تطرق حديث عبدالقادر، إلى عرض المشروعات القومية التي تم تنفيذها في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وما شهدته مصر من تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تمثلت فى إنشاء شبكة من الطرق، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة، فضلا عما شهدته استراتيجيات التعامل مع المستثمرين من تطوير وتحديث إلى أن أصبحت البيئة المصرية مهيئة بصورة كاملة وواضحة لاستقبال جميع الاستثمارات الخارجية في شتى المجالات .

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وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أنه ناقش مع katarina في حضور السفير المصري وزميله النائب جمال كوش سبل زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، كما استعرض ما تمتلكه مصر الآن من معالم سياحية يقصدها كل سياح العالم، مشيرا إلى أن العالم سيكون على موعد مع افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره أهم المتاحف في العالم لما يضمه من ثروات سياحية تخص القدماء المصريين والفراعنة، كما كشف عبدالقادر، أهمية زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا، كاشفا عن المجالات التي يمكن زيادة التبادل فيها، ووجه عبدالقادر، دعوته لـ katarin لزيارة مصر والبرلمان المصري.

من جانبها رحبت katarina بالدعوة، وأعربت عن سعادتها بالتجربة المصرية فيما عرضه النائب سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني ومواجهة الإرهاب أو الاقتصادي أو السياسي، وأكدت أن ما يحدث في مصر من تنمية شاهد على قوتها، وأثنت على الدور المصري المحورى لإنهاء الصراعات التي تعيشها المنطقة العربية حاليا، وأبدت قلقها من تنامي الحزب اليميني المتشدد وحصوله على مقعدين ببرلمان بلادها، كاشفة عن أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون مع البرلمان المصري.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا استضاف أعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي ببراتيسلافا بحضور النائبين المصريين تامر عبدالقادر، وجمال كوش، واهتمت الدورة بمناقشة مشروع التقرير العام للعقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية والذى تقدم به Christian tybring gjedde، المقرر العام للجنة الاقتصادية والأمن ببرلمان الناتو ESC، وتناول مشروع التقرير العام الآثار الاقتصادية والإنسانية للعقوبة والمناهج المتبعة فى العقوبات الأمريكية على إيران والاتفاق الدولي والأزمة الحالية، والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والعقوبات على روسيا ودور التشريعات والبرلمانيين في احتواء الأزمات وحلها، كما تناولت المناقشات دور العقوبات الاقتصادية منذ فترة طويلة كأداة هامة فى إدارة السياسة الخارجية والأمنية ومدى ملاءمة هذه الأدوات وفعاليتها في تحقيق الأهداف التي حددت لتحقيقها.​