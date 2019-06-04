جامعة القاهرة توقف طبيبًا عن العمل وتتهمه بالإساءة والابتزاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة الطبيب مدرس المساعد بكلية طب قصر العيني، إلى التحقيقات وإيقافه عن العمل بسبب إساءته للجامعة من خلال الإدعاء بتزوير امتحان الدكتوراه الخاص به في جراحة التجميل.

وذكرت الجامعة في بيان الثلاثاء، أن المدرس المساعد روج تعرضه للتزوير، في بعض المواقع الاخبارية مما يعد إساءة للجامعة، على الرغم من تحويل الجامعة الموضوع للتحقيق فور عرض الشكوى.

وكلف رئيس جامعة القاهرة، إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الطبيب المذكور لترويجه أخبار كاذبة من شأنها الإساءة للجامعة، فضلا عن انتحاله صفة أستاذ وعضو هيئة التدريس بطب قصر العيني، ومحاولته التأثير على سير التحقيقات حول واقعة تزوير امتحان الدكتوراه الخاص به، وذلك بإثارة مزاعم باطلة ومحاولة ابتزاز الجامعة عن طريق بعض وسائل الاعلام الموجهة.

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فيما أكدت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن الطبيب، انتحل لقب استاذ وعضو هيئة التدريس في حين أنه لا يزال عضوا بالهيئة المعاونة، ولم يحصل على درجة الدكتوراه حتى الآن بسبب رسوبه في الحصول على الدكتوراه 3 مرات سابقة.

وقالت عميد قصر العيني، إلى أن المذكور أحيل سابقًا إلى التحقيقات لامتناعه عن "النوبتجيات" بمستشفيات قصر العيني، ما يعد إخلالًا جسيما بحق المرضى المترددين ويعرقل أداء خدمة المرضى، موضحة أن المذكور تم إحالته أيضا إلى مجلس التأديب لتقصيره وإهماله في أداء واجباته في العمل.

وأشارت صلاح الدين، إلى أن الطبيب المذكور يدعي بوجود تزوير في نتيجة امتحان دكتوراه جراجة التجميل الخاص به، مؤكدة أن الموضوع مازال قيد التحقيقات في الجامعة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وأضافت أن ما زعمه الطبيب يعد تدخلاً في عمل المحقق بغرض التوجيه بالمخالفة للقانون، مشددة على أن إدارة الجامعة تواجه أي تقصير أو مخالفات بإجراءات صارمة وفورية في إطار احترام القانون والقواعد الجامعية.