الفرصة الأخيرة.. إزالة جميع المنشآت الصناعية بالمدابغ بمصر القديمة الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر القديمة أنه سيتم البدء في إزالة كافة المنشآت الصناعية والتجارية بأرض المدابغ بشكل فوري وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 2019/6/9.

وأكد الحي، في إعلان لسكان المنطقة، على الصفحة الرسمية للحي بـ"فيسبوك"، أنه يجب على جميع أصحاب المنشآت المشار إليها إخلاء تلك المنشآت والرجوع إلى وزارة الصناعة في حالة وحود أي معوقات خاصة بها.

وأوضح حي مصر القديمة، أنه لن يتم منح أي فرصة زمنية أخرى، أو استثناءات لأي أحد من أصحاب المنشآت الواقعة في نطاق المنطقة المستهدفة.