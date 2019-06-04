"الكهرباء": جاهزون لبدء الربط مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهد استهلاك مصر من الكهرباء استقرارا خلال الأيام القليلة الماضية عند مستوى 28 ألف ميجاوات من إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة القومية التي تتجاوز 47 ألف ميجاوات ليصل الفائض إلى 18 ألفا و900 ميجاوات.

ورفعت وزارة الكهرباء ممثلة في شركات النقل والإنتاج والتوزيع من حالة الاستعداد للقصوى لتلبية متطلبات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأحمال، حيث أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تكليفات وتعليمات لجميع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أكد فيها ضرورة الإشراف بأنفسهم على انتظام العمل وتوافر مهمات وقطع الغيار وتواجد الأطقم الفنية والتشغيلية في مواقعها.

وأكد المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء جاهزية مصر لبدء الربط الكهربائى مع السودان، بعد اكتمال إنشاء خطوط الربط بين البلدين، منوها أن بدء التشغيل الفعلي يأتي وفقا لرغبة الجانب السوداني إلا أن الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد حاليا ربما تأخر المشروع بعض الوقت حتى استقرار الأوضاع السياسية في السودان الشقيق.

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وأوضح عزت في تصريحات لمصراوى، أن هناك تعليمات مباشرة وصريحة من القيادة السياسية تؤكد على ضرورة تقديم كامل الدعم الفني للجانب السوداني لتحقيق التكامل والإستقرار بين شبكتي كهرباء البلدين، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تنتهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات النقل بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن استثمارات تدعيم شبكة النقل بلغت 53 مليار جنيه سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء فى الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية انتهت من تنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادي حلفا جهد 220 ك.ف، من مشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تبلغ حوالي 150 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة تبلغ حوالي 100 ميجاوات، حيث يبلغ طول الخط حوالي 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار.​