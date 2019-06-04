"السيرك القومي" يفتتح الموسم الصيفي في 4 مواقع ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن السيرك القومي افتتاح الموسم الصيفي لأول مرة في 4 مواقع بداية من بعد غد الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح السيرك القومي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الموسم الصيفي سيفتتح في العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية، حيث تم إعداد برنامج متميز يضم مجموعة من الفقرات الجديدة التفاعلية.
كما يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام العيد إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبدالمنعم.
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