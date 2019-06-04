محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه حال فقدان طالب الثانوية العامة، رقم جلوسه، يمكنه استخراج بديل له، مقابل مبلغ 30 جنيهًا، نظرًا لأن رقم الجلوس أحد مسوغات دخول الامتحانات.
ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن طالب الثانوية العامة يتسلم رقم جلوسه للمرة الأولى دون مقابل، أما في حالة فقدانها لأي سبب، عليه التوجه للجنة النظام والمراقبة التابع لها؛ لطلب استخراج "بدل فاقد" من رقم الجلوس.
ويرفق الطالب: الاسم بالكامل، رقم الجلوس، المواد التخصصية التي يؤدي بها الامتحان، ويسدد مبلغ 30 جنيهًا، عند تقدمه لاستخراج الرقم الجديد.
وعلى الطالب التذكر أن فقدانه رقم جلوسه قد يمنعه من حضور الامتحان؛ لذا عليه الاحتفاظ به في مكان مناسب.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، وتستمر حتى 3 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يفعل طالب الثانوية العامة إذا فقد رقم جلوسه خلال امتحانات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.