ماذا يفعل طالب الثانوية العامة إذا فقد رقم جلوسه خلال امتحانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه حال فقدان طالب الثانوية العامة، رقم جلوسه، يمكنه استخراج بديل له، مقابل مبلغ 30 جنيهًا، نظرًا لأن رقم الجلوس أحد مسوغات دخول الامتحانات.

ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن طالب الثانوية العامة يتسلم رقم جلوسه للمرة الأولى دون مقابل، أما في حالة فقدانها لأي سبب، عليه التوجه للجنة النظام والمراقبة التابع لها؛ لطلب استخراج "بدل فاقد" من رقم الجلوس.

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ويرفق الطالب: الاسم بالكامل، رقم الجلوس، المواد التخصصية التي يؤدي بها الامتحان، ويسدد مبلغ 30 جنيهًا، عند تقدمه لاستخراج الرقم الجديد.

وعلى الطالب التذكر أن فقدانه رقم جلوسه قد يمنعه من حضور الامتحان؛ لذا عليه الاحتفاظ به في مكان مناسب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، وتستمر حتى 3 يوليو.