تبدأ بـ5 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر العيد بحدائق القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة في القاهرة، إنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تذاكر الحدائق خلال عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر هي نفسها في الأيام العادية، وذلك تشجيعًا للمواطنين على الاحتفال والاستمتاع بالعيد.

وأضاف سلطان، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن سعر التذكرة يبلغ 10 جنيهات للحدائق المتميزة ومنها الحدائق الموجودة على ضفاف نهر النيل، والحديقة الدولية، وحديقة الطفل، وحديقة المعادي وحديقة النهر وروضة النيل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحدائق المتخصصة، إلى أن الحدائق المتخصصة العادية -غير المتميزة- يبلغ سعر التذكرة فيها 5 جنيهات فقط خلال أيام عيد الفطر وهو نفس سعرها الطبيعي. كما حددت إدارة حديقة الازهر 30 جنيهًا لسعر التذكرة.

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وقال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن أسعار تذاكر الدخول للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك 5 جنيهات فقط للبالغين، بينما يكون الدخول مجاني لم يقل عمره عن 5 سنوات.

وأضاف رجائي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن أنه تم الاستعداد بشكل مناسب لتكون حديقة الحيوان وجهة المصريين للاحتفال في العيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة خلال فترة العيد، مؤكدًا أن الحديقة جاهزة لاستقبال الزائرين.