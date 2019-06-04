"غم عليهم".. سببان وراء فشل لجان الإفتاء في رصد هلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل الشمس بالمركز القومي للبحوث، إن عدم التمكن من رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) مساء أمس الاثنين، يعود إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في مناطق لجان رصد الهلال بمختلف المحافظات.

وأضاف رحومة، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن السبب في عدم التمكن من رؤية الهلال يرجع إلى انتشار الشبورة والسحب بمختلف الأنحاء ما أعاق الرؤية، مؤكدًا: "الناس تطمن مفيش أي مشكلة والأمر حسم من قبل دار الإفتاء على أن يكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق حديث النبي (ص) "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا".

وبشأن اختلاف موعد العيد في مصر عن السعودية، أوضح رئيس معمل الشمس، أن هذا الأمر طبيعي والاعتقاد بأننا نتبع السعودية لزامًا غير صحيح، كما أن توقيت العيد مختلف في دول العالم الإسلامي، وأن الأمر لا يتعلق بمصر فقط.

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقع وجود رياح على أغلب الأنحاء ما يعطي مردودا إيجابيًا للإحساس باعتدال درجات الحرارة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة على مناطق جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

Advertisements

وقال إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على أغلب الأنحاء، مصاحبه بسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، ومناطق جنوب الصعيد، لافتا إلى وجود رياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي ستنشط على خليج السويس ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ونوه إلى أن الظاهرة الغريبة التي تشهدها البلاد بداية من اليوم وتستمر خلال الأيام المقبلة، تتمثل في تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح غربا، مرورا بسيدي براني وحتى الإسكندرية على أن تكون الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، إضافة إلى فرص سقوط أمطار أيضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد لكنها خفيفة إلى حد ما، مضيفا أن الأمطار ستكون رعدية أحيانا في بعض المناطق لكنها ليست مصحوبة بأمطار غزيرة.

ونوه إلى فرص تكون الشبورة في الصباح الباكر ويشعر بها المواطنون على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية وليست كثيفة وغير مؤثرة على الطرق خاصة على مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قائلا للمسافرين "اطمنوا وسافروا".