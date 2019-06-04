مصر | "بأسلوب كسر الكالون".. حبس مسجل تخصص في سرقة المساكن بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب كسر الكالون".. حبس مسجل تخصص في سرقة المساكن بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابه المعادي الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته المساكن، كما كلفت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد معلومات لمباحث شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص سبق إتهامه فى 16 قضية آخرهم قضية سرقة مساكن،بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامي، سيارة.

وبمواجهته أقر بالواقعه، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وإعترف بإرتكاب حوادث سرقه أخرى بذات الاسلوب، وبإرشاده تم ضبط كمية من المسروقات بمسكنه 2 سلسلة ذهبية، ماكينة لتصنيع القهوة، جهاز تابلت، شاشة تليفزيون، 3 ساعات يد، وبإرشادة تم ضبط (3 جهاز لاب توب) لدى عميل له "سيئ النية"، زوج شقيقته ومالك السيارة المضبوطة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

