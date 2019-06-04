أخبار مصر | "الإيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد (طريقة التقديم)

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة.

حيث يشترط فى المرشح أن يكون متخصصًا فى مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، وتدعو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة السادة الراغبين في الترشح للوظيفة المشار إليها موافاتها بالآتي:

1.السيرة الذاتية للمرشح.

2.خطاب الجهة المرشحة.