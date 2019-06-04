أخبار مصر | "الإيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد (طريقة التقديم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإيسيسكو" تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد (طريقة التقديم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة.
حيث يشترط فى المرشح أن يكون متخصصًا فى مجالات التربية أو العلوم أو الثقافة أو الاتصال، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، وتدعو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة السادة الراغبين في الترشح للوظيفة المشار إليها موافاتها بالآتي:
1.السيرة الذاتية للمرشح.
2.خطاب الجهة المرشحة.
وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو الجاري، بمقر اللجنة بالعنوان التالي: التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد، مدينة السادس من أكتوبر، كما يرجى موافاة اللجنة أيضًا بنسخة من هذه المستندات على بريدها الإلكتروني: [email protected]