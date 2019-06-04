أخبار مصر | الرئيس يهنئ المصريين في الخارج بعيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس يهنئ المصريين في الخارج بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية - "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، ابعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "أتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار، عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير".