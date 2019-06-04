أخبار مصر | السيسى يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسى، فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما يلى نصها:

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"الأخوة و الأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأرق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار".

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيية بدوام الرخاء و الأمان والاستقرار.