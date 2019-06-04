أخبار مصر | دار الإفتاء تنشر كيفية أداء الصلاة وصيغة تكبيرات العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تنشر كيفية أداء الصلاة وصيغة تكبيرات العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى صيغة التكبيرات.

كيفية صلاة العيد

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صلاة العيد ركعتين، حيث يؤدى المصلى فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم 5 تكبيرات ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم.

صيغة تكبيرات العيد

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.