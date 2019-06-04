أخبار مصر | "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبي قير للصناعات الهندسية" تكرم العاملين المتميزين عن شهر مايو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية مصنع 10 الحربي حفل تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة عن شهر مايو 2019.
حضر الحفل المهندس محمود أنور فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة وممثلين عن العاملين بكل قطاع، وتم خلال اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين، كما تم تشجيعهم على تقديم حلول ومقترحات لهذه المشكلات من أجل تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالباً العاملين ببذل المزيد من الجهد، وتم حثهم على الحفاظ على روح الجماعة والعمل الجاد للنهوض بالشركة وزيادة الإنتاجية.