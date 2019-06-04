شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: «المبدعين العرب» كيان وهمي يدعّي منح درجتي الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية في مداهمة الكيانات والمراكز الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، أو التي تدعي منح شهادات جامعية.

وأشار التقرير إلى قيام لجـنة الضبطية القضائية بمداهـمة كيان وهمي يدعي «مؤسسة المبدعين العرب»، ومقره 1 شارع محي الدين أبوالعز، والكائن بالدور الثاني الدقي بمحافظة الجيزة، حيث يدعي هذا الكيان كذبًا منح درجتي الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والفخرية، ويقوم بتسهيل حصول الطلاب والدارسين على شهادات من جامعات أجنبية.

وأوضح التقرير، أن هذا الكيان الوهمي يدعي قيامه بأنشطة أخرى شملت تحليل وتصميم للبرمجيات، وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها، وأعمال وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم المعلومات الإلكترونية، وتشغيلها والتدريب عليها، وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

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كما يدعي الكيان الوهمي أنه وكيل حصري لجامعة Central Field Unversity بالولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل الحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراه (أكاديمية، مهنية فخرية).

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذا الكيان، كما وجه بمخاطبة محافظ الجيزة لاستصدار قرار بغلق الكيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التعليم العالي قد وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية تمنح شهادات غير معتمدة حفاظًا على مصالح الطلاب.

وشدد «عبدالغفار»، أن الوزارة تهيب مجددًا بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.