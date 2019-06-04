شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات وقطع غيار بقيمة 3.6 مليار جنيه في مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مايو الماضي بلغ نحو 3 مليارات و612 مليون جنيه، وتم تحصيل 969 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تضمن أيضًا الإشارة إلى الإفراج عن 7204 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بجمارك الإسكندرية، بقيمة تبلغ حوالى مليار و892 مليون جنيه خلال مايو الماضي، وهو الشهر الخامس لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

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وقال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 528 مليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، مُوضحًا أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من 728 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 1242 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 937 مليون جنيه خلال مايو الماضي، وتم تحصيل ضرائب ورسوم بقيمة نحو 161 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 76 مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال مايو الماضي بقيمة 782 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم بقيمة نحو 106 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.