شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شركة زورت مستندات شحنة للتهرب من 2.6 مليون جنيه جمارك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (التزام) بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، بالاشترك مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة، محاولة إحدى الشركات التلاعب في المستندات والفواتير المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 1963/66 وتعديلاته.

وبناءً على معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة بالتلاعب في المستندات والفواتير المقدمة للجمارك والإفراج عن مشمول ٨ بيانات جمركية بفواتير ومستندات مصطنعة بقيم متدنية لصنف إكسسوارات ومستلزمات ملابس بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها تم العرض على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة والعرض على وزير المالية للإذن بتفتيش الشركة بعد استصدار إذن النيابة المختصة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفات الشركة.

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وتم تشكيل لجنة جمركية وقوة سرية من مباحث النقد والتهريب توجهت لمقر الشركة وضبطت بعض الفواتير والمستندات المزورة للبيانات أرقام ٣٤٦٩٢ و٣٥٨٣٦ و٢٧٥٩٧ و١٩٢٦٤ لسنة ٢٠١٨ و٢٤٠ و٤٤٠٠ و٤٨٨٠ من جمرك العين السخنة لسنة ٢٠١٩ والبيان رقم ٢٩٠٥ لسنة ٢٠١٩ مطور بورسعيد لصنف إكسسوارات ومستلزمات ملابس، وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك.

بلغت القيمة الإجمالية للبيانات ٦١٦٧١٣٧ مليون جنيه، وبلغ فرق القيمة ٢٦٢٠٨٩٢ مليون جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة ١١٦٥٩٧٦ مليون جنيه.

وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٩ مكافحة تهرب، وتم سداد التعويضات بالقسائم أرقام ٦٦٠٢٤٥ و٦٦٠٢٤٦ و٦٦٠٢٤٧ و٦٦٠٢٤٨ و٦٦٠٢٤٩ لسنة ٢٠١٩ وفقا لطرق الدفع الحديثه تنفيذا لقرار وزير المالية.

ضبط شركة استيراد للتهرب من سداد رسوم جمركية